РосЗМІ: безпілотники атакували один найбільших виробників мікроелектроніки в Росії — завод "Кремній"

Продукція заводу використовується у військовій промисловості, зокрема при створенні систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

У ніч на 19 жовтня безпілотники атакували завод "Кремній" у Брянській області РФ, продукція якого використовується для створення систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер".

Про це інформує "Радіо Свобода" та ASTRA.

Російські телеграм-канали публікують відео атаки безпілотників на завод "Кремній" у Брянську. Відомо, що це щонайменше четверта атака безпілотників на підприємство.

Зазначається, що продукцію "Кремній Ел" використовують, крім іншого, у військовій промисловості, наприклад при створенні систем ППО "Панцир" і ракетних комплексів "Іскандер".

"Кремний ЭЛ"— один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.