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Ворог атакував обʼєкти енергопостачання на Чернігівщині

Внаслідок влучання виникла пожежа.

Ворог атакував обʼєкти енергопостачання на Чернігівщині
Фото: dailylviv.com/

У ніч на 19 жовтня російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Чернігівській області. Виникла пожежа.

Про це повідомляє очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Ворог продовжує атакувати обʼєкти енергопостачання. Вночі завдано удару по обʼєкту критичної інфраструктури на Чернігівщині. Через влучання виникла пожежа, яку за кілька годин локалізували", — ідеться у повідомленні.

Очільник ОВА додав, що загрози відключень енергопостачання немає.

  • У ніч на 19 жовтня росіяни завдали авіаційного удару по Шосткинській громаді Сумщини, застосувавши КАБи та "Шахеди". Семеро людей поранені.
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