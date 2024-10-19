Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів

Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення ліквідували близко 677 180 російських окупантів, 9035 ворожих танків та 2623 ракет РФ.
Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 677 180 (+1380) осіб,
- танків ‒ 9035 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,
- артилерійських систем – 19548 (+15) од,
- РСЗВ – 1232 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
- літаків – 369(+0) од,
- гелікоптерів – 329 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),
- крилаті ракети ‒ 2623 (+3),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,
- спеціальна техніка ‒ 3473 (+25)
Дані уточнюються.