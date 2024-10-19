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Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близко 677 180 військових.

Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів
Фото: Скрін з відео

Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення ліквідували близко 677 180 російських окупантів, 9035 ворожих танків та 2623 ракет РФ.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

  • особового складу ‒ близько 677 180 (+1380) осіб,
  • танків ‒ 9035 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,
  • артилерійських систем – 19548 (+15) од,
  • РСЗВ – 1232 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 978 (+0) од,
  • літаків – 369(+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),
  • крилаті ракети ‒ 2623 (+3),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3473 (+25)

Дані уточнюються.

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