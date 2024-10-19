Сили оборони ліквідували ще 1380 російських окупантів

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила близко 677 180 військових.

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Фото: Скрін з відео

Сили оборони від початку повномасштабного вторгнення ліквідували близко 677 180 російських окупантів, 9035 ворожих танків та 2623 ракет РФ.

Про це ідеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 19.10.24 орієнтовно склали:

Фото: Генштаб

особового складу ‒ близько 677 180 (+1380) осіб,

танків ‒ 9035 (+8) од,

бойових броньованих машин ‒ 18072 (+19) од,

артилерійських систем – 19548 (+15) од,

РСЗВ – 1232 (+0) од,

засоби ППО ‒ 978 (+0) од,

літаків – 369(+0) од,

гелікоптерів – 329 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17230 (+78),

крилаті ракети ‒ 2623 (+3),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 26946 (+38) од,

спеціальна техніка ‒ 3473 (+25)

Дані уточнюються.