Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру Покровської громади Донеччини

Минулої доби російська армія атакувала залізничну та енергетичну інфраструктуру Покровської громади Донецької області.
Про це повідомляє Покровська МВА.
“Минулої доби під обстрілом перебувало як саме місто, так і сусідні населені пункти громади. Росіяни застосували ФАБ-250, який скерували на житлові будинки мирних жителів. Авіаудар відбувся вчора об 11:00. Внаслідок нього пошкоджена залізнична інфраструктура, приватний житловий будинок та будівля магазину в західній частині міста”, — ідеться у повідомленні.
Також ворог атакував село Гришине, там пошкоджено два приватні домогосподарства та лінії електропередачі. Село знеструмлене. Інформації щодо постраждалих не надходило.
Під обстріл потрапило сусіднє з Покровською громадою смт Удачне. Ціллю ворога стало вугледобувне підприємство, де пошкоджень виробничу будівлю промислового майданчика. Підприємство продовжує роботу у штатному режимі, інформація про наслідки уточнюється.
У ніч на 19 жовтня російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури у Чернігівській та Сумській області.