Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру Покровської громади Донеччини

Ворог вдарив по залізничній та енергетичній інфраструктурі Покровська.

Армія РФ атакувала критичну інфраструктуру Покровської громади Донеччини
обстріли
Фото: Національна поліція

Минулої доби російська армія атакувала залізничну та енергетичну інфраструктуру Покровської громади Донецької області. 

Про це повідомляє Покровська МВА.

“Минулої доби під обстрілом перебувало як саме місто, так і сусідні населені пункти громади. Росіяни застосували ФАБ-250, який скерували на житлові будинки мирних жителів. Авіаудар відбувся вчора об 11:00. Внаслідок нього пошкоджена залізнична інфраструктура, приватний житловий будинок та будівля магазину в західній частині міста”, — ідеться у повідомленні.

Також ворог атакував село Гришине, там пошкоджено два приватні домогосподарства та лінії електропередачі. Село знеструмлене. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Під обстріл потрапило сусіднє з Покровською громадою смт Удачне. Ціллю ворога стало вугледобувне підприємство, де пошкоджень виробничу будівлю промислового майданчика. Підприємство продовжує роботу у штатному режимі, інформація про наслідки уточнюється.

У ніч на 19 жовтня російська армія атакувала об'єкти критичної інфраструктури у Чернігівській та Сумській області. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies