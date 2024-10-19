Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
Трамп вперше звинуватив у війні в Україні не лише Байдена, але й Зеленського
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
З російського полону звільнили правозахисника Максима Буткевича
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Виробляти дітям податковий номер необов’язково, за них НСЗУ лікарям заплатить, -- МОЗ
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
Заступник голови ОП Микита: угорський сепаратизм у Закарпатській області – "лякалка, вигідна Росії"
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
У Києві затримали учасника “сходки авторитетів” у справі щодо переправлення військовозобов’язаних через кордон
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
За перевіркою МСЕК чоловіків 25-60 років стежить СБУ – головна експертка київської комісії
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російські обстріли на Харківщині постраждав цивільний

З Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 289 людей, серед них 11 дітей.

Через російські обстріли на Харківщині постраждав цивільний
Фото: Telegram/Олег Синєгубов

За минулу добу російські окупанти обстріляли Золочівську та Куп'янську громади на Харківщині. 

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару невстановленого ворожого БПЛА по Золочеву постраждалих та руйнувань немає.

За медичною допомогою звернувся 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп’янського району напередодні.

Триває евакуація з Купʼянського та Борівського напрямків, евакуйовано 289 людей, серед них 11 дітей.

Спецпризначенці ГУР за підтримки Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies