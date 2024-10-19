Через російські обстріли на Харківщині постраждав цивільний

З Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 289 людей, серед них 11 дітей.

За минулу добу російські окупанти обстріляли Золочівську та Куп'янську громади на Харківщині.

Про це повідомляє начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Внаслідок удару невстановленого ворожого БПЛА по Золочеву постраждалих та руйнувань немає.

За медичною допомогою звернувся 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу села Подоли Куп’янського району напередодні.

Триває евакуація з Купʼянського та Борівського напрямків, евакуйовано 289 людей, серед них 11 дітей.

Спецпризначенці ГУР за підтримки Збройних сил України звільнили та зачистили від російських загарбників село Кругляківка Харківської області і його околиці.