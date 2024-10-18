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Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України

Це об'єднання створене в межах "Рамштайну".

Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України
Швеція стала 16 членом IT-коаліції
Фото: MoD of Estonia у X

Швеція приєдналася до IT-коаліції на підтримку України. Про це повідомили в естонському міністерстві оборони і заступниця міністра оборони України Катерина Черногоренко.

IT-коаліція під головуванням Естонії та Люксембурга налічує вже 16 учасників. Це об'єднання груп створене в межах Контактної групи з питань оборони України.

"Хороші новини: до IT-коаліції сьогодні доєдналася Швеція! Тепер маємо 16 країн-партнерів", – повідомила Черногоренко.

Ціллю коаліції є підтримка Міноборони та Збройних Сил України в сфері IT і кібербезпеки та зв'язку. Обсяг наданої в межах цього об'єднання обліковується мільйонами євро.

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