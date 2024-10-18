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У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами, загинула дитина

Кількість загиблих мігрантів під час перетину каналу цьогоріч є рекордною за шість років.

У Ла-Манші перекинувся човен з мігрантами, загинула дитина
Мігранти перетинають Ла-Манш на маленькому човні, березень 2024 року
Фото: EPA/UPG

У Ла-Манші біля узбережжя Франції перекинувся човен з мігрантами, унаслідок втопилася дитина.

Про це DW повідомляє з посиланням на берегову охорони країни.

Шістдесят п'ять людей вдалося врятувати.

Аварія сталася біля узбережжя Віссан у регіоні Па-де-Кале в четвер увечері.

Влада також повідомила, що триває пошук людей, які все ще вважаються зниклими безвісти.

Через цей інцидент кількість мігрантів, які загинули під час спроби перетнути Ла-Манш у 2024 році, досягла щонайменше 52 осіб, що є рекордом з 2018 року. Діти та немовлята вмирають під час перетину каналу не вперше. Шестеро дітей і стільки ж дорослих потонули 3 вересня, а дворічний хлопчик і троє дорослих померли через місяць. Обидва інциденти відбулися на човнах, перевантажених людьми.

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Офіційні британські дані показують, що цього року кількість мігрантів, які прибули на човнах до Британії, становила в середньому 53 особи проти 13 у 2020 році.

За даними Міністерства внутрішніх справ Великої Британії, з 1 січня цього року понад 26 000 мігрантів висадилися на берегах Сполученого Королівства.

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