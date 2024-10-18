Фон дер Ляєн висловилася на підтримку Плану Перемоги Зеленського

"Не мені судити, стосовно вступу до НАТО. Але в тому, що входить до нашої компетенції, ми повністю підтримуємо його план".

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Плану Перемоги президента України Володимира Зеленського "в тих аспектах, які стосуються її компетенції".

Про це вона заявила на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, ми підтримуємо мирний план президента Зеленського. Не мені судити, стосовно вступу до НАТО. Але в тому, що входить до нашої компетенції, ми повністю підтримуємо його план", - сказала фон дер Ляєн.

На думку голови Євроради Шарля Мішеля, який брав участь у пресконференції, презентація плану Зеленського на саміті ЄС внесла ясність щодо "нагальних потреб українців, особливо у військовому та фінансовому аспектах". План, вважає Мішель, корисний уже тим, що дає змогу визначити, яка техніка і яке фінансування необхідні терміново.

План Перемоги