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Фон дер Ляєн висловилася на підтримку Плану Перемоги Зеленського

"Не мені судити, стосовно вступу до НАТО. Але в тому, що входить до нашої компетенції, ми повністю підтримуємо його план".

Фон дер Ляєн висловилася на підтримку Плану Перемоги Зеленського
Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Фото: EPA/UPG

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Плану Перемоги президента України Володимира Зеленського "в тих аспектах, які стосуються її компетенції".

Про це вона заявила на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради, передає "Інтерфакс-Україна".

"Звичайно, ми підтримуємо мирний план президента Зеленського. Не мені судити, стосовно вступу до НАТО. Але в тому, що входить до нашої компетенції, ми повністю підтримуємо його план", - сказала фон дер Ляєн.

На думку голови Євроради Шарля Мішеля, який брав участь у пресконференції, презентація плану Зеленського на саміті ЄС внесла ясність щодо "нагальних потреб українців, особливо у військовому та фінансовому аспектах". План, вважає Мішель, корисний уже тим, що дає змогу визначити, яка техніка і яке фінансування необхідні терміново.

План Перемоги 

  • 16 жовтня президент Зеленський вперше публічно представив у Верховній Раді План перемоги, який складається з п’яти пунктів: чотири з них мають бути реалізовані під час війни, а один — після її завершення. Серед 5 пунктів: запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка і безпека. Про основні тези з виступу президента в парламенті та оцінки Плану перемоги представниками різних фракцій читайте в матеріалі LB.ua. 
  • Спершу цей план Зеленський представив президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти цієї держави і Конгресу.
  • Учора, 17 жовтня, Зеленський представив Єврораді План Перемоги та анонсував повноцінний документ щодо реалізації всіх десяти пунктів Формули миру.
  • Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не може “підтримати в цілому” озвучений Зеленським План Перемоги , але вважає його “хорошим сигналом”
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