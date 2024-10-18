Фон дер Ляєн висловилася на підтримку Плану Перемоги Зеленського

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила про підтримку Плану Перемоги президента України Володимира Зеленського "в тих аспектах, які стосуються її компетенції".
Про це вона заявила на пресконференції в Брюсселі після засідання Європейської ради, передає "Інтерфакс-Україна".
"Звичайно, ми підтримуємо мирний план президента Зеленського. Не мені судити, стосовно вступу до НАТО. Але в тому, що входить до нашої компетенції, ми повністю підтримуємо його план", - сказала фон дер Ляєн.
На думку голови Євроради Шарля Мішеля, який брав участь у пресконференції, презентація плану Зеленського на саміті ЄС внесла ясність щодо "нагальних потреб українців, особливо у військовому та фінансовому аспектах". План, вважає Мішель, корисний уже тим, що дає змогу визначити, яка техніка і яке фінансування необхідні терміново.
План Перемоги
- 16 жовтня президент Зеленський вперше публічно представив у Верховній Раді План перемоги, який складається з п’яти пунктів: чотири з них мають бути реалізовані під час війни, а один — після її завершення. Серед 5 пунктів: запрошення в НАТО уже зараз, оборона, стримування, економіка і безпека. Про основні тези з виступу президента в парламенті та оцінки Плану перемоги представниками різних фракцій читайте в матеріалі LB.ua.
- Спершу цей план Зеленський представив президенту США Джо Байдену, а також кандидатам у президенти цієї держави і Конгресу.
- Учора, 17 жовтня, Зеленський представив Єврораді План Перемоги та анонсував повноцінний документ щодо реалізації всіх десяти пунктів Формули миру.
- Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що не може “підтримати в цілому” озвучений Зеленським План Перемоги , але вважає його “хорошим сигналом”