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Місце проведення другого Саміту миру ще не визначено, розмови тривають, - Сибіга

Для того, щоб захід відбувся і був успішним, має бути максимальна кількість країн-однодумців.

Місце проведення другого Саміту миру ще не визначено, розмови тривають, - Сибіга
Фото: president.gov.ua

Поки що тривають розмови з відповідними країнами про можливість прийняти другий Саміт миру.

Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як ви знаєте, цього місяця планується завершення всіх заходів високого рівня за кожним пунктом Формули миру. Це означає, ми виконаємо завдання з практичної імплементації та наповнення Формули миру спільно з нашими партнерами й учасниками та лідерами кожного пункту. Завершення і результативне проведення цих заходів у ці стислі терміни наближає нашу амбітну мету щодо визначення часових рамок проведення другого Саміту миру", - сказав Сибіга на спільній пресконференції з норвезьким колегою в Києві.

Він наголосив, що для того, щоб захід відбувся і був успішним, має бути максимальна кількість країн-однодумців, які підтримують принцип територіальної цілісності та суверенітету, Статут ООН, і також має бути якомога ширша участь країн Глобального Півдня.

"Нам не потрібні додаткові протокольні заходи. Це має бути дієвий саміт, який справді наблизить досягнення мети, якою ми всі об'єднані, - справедливого миру для України. Тому, щойно складуться всі ці фактори, й додатково ще має бути визначена столиця, готова прийняти цей саміт. На сьогодні поки що тривають розмови з відповідними країнами щодо можливості стати господарем такого заходу", - зазначив Сибіга.

За його словами, коли всі зазначені "елементи будуть узгоджені, вони дадуть змогу визначити чітку дату і місце проведення" другого Саміту миру.

  • Перший Саміт миру відбувся 15-16 червня у Швейцарії. Це був установчий саміт, де мали напрацювати спільне бачення щодо встановлення справедливого миру в Україні, заснованого на міжнародному праві. У фокусі заходу були три пункти української формули миру: продовольча безпека, ядерна безпека, обмін полоненими та повернення депортованих.
  • Другий саміт Київ хотів би провести в країні Глобального Півдня. Президент Володимир Зеленський пропонував провести захід в Індії.
  • На початку жовтня в Офісі президента повідомили, що в листопаді, як планувалося, другий Саміт миру не відбудеться. Поки що триває підготовка до проведення заходу.
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