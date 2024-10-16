Біля грецького острова Кос затонув човен з мігрантами, четверо загинули

Людей на місці інциденту шукали три кораблі берегової охорони.

Греція врятувала 27 мігрантів і дістала тіла чотирьох загиблих після того, як їхній човен затонув біля острова Кос.

Про це пише Reuters з посиланням на грецьких рятувальників.

Людей на місці інциденту шукали три кораблі берегової охорони разом з комерційним судном.

У 2015 році Греція опинилася на передовій міграційної кризи, коли понад 1 мільйон людей, переважно сирійських біженців, переходили з Туреччини до європейської країни морем.

На початку жовтня мексиканські солдати відкрили вогонь по групі з 33 мігрантів, убивши шістьох. Мігранти були у вантажівці, яка намагалася втекти від військового патруля.