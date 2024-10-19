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Росіяни вдарили по пожежній частині у Шостці на Сумщині, поранені рятувальники

П'ятеро рятувальників отримали поранення.

Росіяни вдарили по пожежній частині у Шостці на Сумщині, поранені рятувальники
Фото: ДСНС України

Російська армія у ніч на 19 жовтня атакувала пожежну частину у Шостці Сумської області. Постраждали 5 рятувальників.

Фото: ДСНС

Про це повідомляє ДСНС України.

Фото: ДСНС

"Вночі 19 жовтня ворожа авіація завдала удару по пожежно-рятувальному підрозділу в м. Шостка. Частково зруйновано будівлю. На момент атаки особовий склад перебував в укритті", — ідеться у повідомленні.

Фото: ДСНС

П'ятеро рятувальників отримали поранення, їх госпіталізували. Пошкоджено будівлі та 6 одиниць техніки ДСНС.

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