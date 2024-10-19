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В МАГАТЕ заявили про чергові вибухи поблизу майданчика окупованої ЗАЕС

Росіяни планують збільшити штатний персонал Запорізької АЕС.

В МАГАТЕ заявили про чергові вибухи поблизу майданчика окупованої ЗАЕС
Фото: gur.gov.ua

Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії , які працюють на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС заявили про звуки вибухів біля майданчика станції.

Про це йдеться в пресрелізі МАГАТЕ.

"Експерти МАГАТЕ, які працюють на ЗАЕС, повідомляють про щоденну військову активність в околицях, причому неподалік від об’єкта відбуваються вибухи. Протягом останнього тижня не було повідомлено про пошкодження станції", — йдеться в звіті.

Спостергіачам МАГАТЕ повідомили, що окупанти планують збільшити штатний персонал станції до 6 000 осіб.

  • У вересні генеральна конференція МАГАТЕ схвалила резолюцію «Ядерна безпека, захищеність та гарантії в Україні». Ця резолюція підтверджує, що українські атомні станції, серед яких і Запорізька АЕС, мають функціонувати під повним суверенним контролем України. МАГАТЕ закликає до негайного виведення військового та іншого персоналу Росії з території ЗАЕС і повернення станції під контроль української влади.
  • ЗАЕС перебуває в окупації з березня 2022 року.
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