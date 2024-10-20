Президент Сербії пообіцяв Путіну, що не запроваджуватиме санкції проти Росії

Президент Сербії Александар Вучич провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Розмова відбулася в той час, коли Росія очікує офіційної відповіді на запрошення, яке Путін надіслав Вучичу для участі в саміті БРІКС у Казані 22–24 жовтня.

За словами Вучича, це була перша така розмова між ними за два з половиною роки.

Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовилася накладати санкції на Москву. Вучич сказав, що подякував Путіну за постачання російських енергоносіїв і повторив, що Сербія не змінить свою позицію щодо санкцій.