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Президент Сербії пообіцяв Путіну, що не запроваджуватиме санкції проти Росії

Розмова відбулася напередодні саміту БРІКС, куди Вучича запросили.

Президент Сербії пообіцяв Путіну, що не запроваджуватиме санкції проти Росії
Володимир Путін і Олександр Вучич (архівне фото)
Фото: EPA/UPG

Президент Сербії Александар Вучич провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Розмова відбулася в той час, коли Росія очікує офіційної відповіді на запрошення, яке Путін надіслав Вучичу для участі в саміті БРІКС у Казані 22–24 жовтня. 

За словами Вучича, це була перша така розмова між ними за два з половиною роки.

Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовилася накладати санкції на Москву. Вучич сказав, що подякував Путіну за постачання російських енергоносіїв і повторив, що Сербія не змінить свою позицію щодо санкцій.

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