Президент Сербії пообіцяв Путіну, що не запроваджуватиме санкції проти Росії

Президент Сербії Александар Вучич провів телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Розмова відбулася в той час, коли Росія очікує офіційної відповіді на запрошення, яке Путін надіслав Вучичу для участі в саміті БРІКС у Казані 22–24 жовтня.
За словами Вучича, це була перша така розмова між ними за два з половиною роки.
Сербія, яка є кандидатом на вступ до ЄС, засудила вторгнення Росії в Україну, але відмовилася накладати санкції на Москву. Вучич сказав, що подякував Путіну за постачання російських енергоносіїв і повторив, що Сербія не змінить свою позицію щодо санкцій.
- 31 серпня в Празі на міжнародному безпековому форумі Globsec Вучич заперечив, що підтримує тісні зв’язки з Путіним, а також наголосив, що його країна не є "троянським конем" Москви в Європі.