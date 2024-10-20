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Кремль тримає на "особливому" контролі дітей-сиріт із ТОТ України для депортації до РФ

Головною ціллю Росії щодо дітей-сиріт на ТОТ є вивезення маленьких українцівдо РФ з подальшим усиновленням.

Кремль тримає на "особливому" контролі дітей-сиріт із ТОТ України для депортації до РФ
Фото: Центр національного спротиву

Російські окупанти систематично проводять рейди з перевірками у закладах для дітей-сиріт на тимчасово окупованих територіях України з метою вивезення дітей до РФ з подальшим усиновленням. 

Як повідомляють у Центрі національного спротиву, нещодавно будинок-інтернат у Шахтарську "проінспектував" так званий сенатор РФ Олександр Волошин. На зустрічі колаборант пообіцяв вихованцям звозити їх у Москву.

"До кінця 2024 року реєстр дітей з тимчасово окупованої України, які залишилися без батьків, внесуть до федерального банку сиріт рф. Таке завдання із кремля виконують місцеві колаборанти", — зазначають у спротиві.

Кремль намагається контролювати інформацію щодо дітей-сиріт на ТОТ і в майбутньому вивозити їх з тимчасово окупованих територій України на свою територію. 

"Ці дії є грубим порушенням міжнародного права та елементом геноциду, спрямованого на знищення української ідентичності. Вивезення дітей, особливо найбільш вразливих – сиріт, є спробою примусової асиміляції та позбавлення їх права на повернення додому. Світова спільнота повинна відреагувати на цей злочин, щоб захистити українських дітей та притягнути до відповідальності тих, хто причетний до цих дій", — додають у ЦНС.

Центр національного спротиву закликає усіх небайдужих долучатися до опору російському ворогу. 

Викрадення Росією українських дітей, що відомо

  • На початку квітня цього року стало відомо, що Росія активно розпочала готуватися до депортації українських дітей із тимчасово окупованих територій під виглядом оздоровлення начебто на період літніх канікул. Вже сьогодні відомо, що на "відпочинок і психологічну реабілітацію" готові прийняти санаторії петербургу 2480 дітей і 150 педагогів.
  • Російські журналісти знайшли щонайменше 285 українських дітей, яких Росія розмістила в "банку" сиріт У разі всиновлення повернути українців рідним украй важко.
  • Попередні оцінки кажуть, що принаймні 20 000 маленьких українців окупанти викрали і вивезли, але реальну цифру наразі з'ясувати неможливо.
  • Водночас самі росіяни говорили, що "евакуювали" понад 324 000 дітей. Поки що вдалося повернути лише декілька сотень. Викрадення є чітко спланованим і відбувається за декількома сценаріями.
  • Пошук та повернення дітей з Росії є важким, оскільки окупанти при всиновленні дозволяють повністю змінити ім'я дитини, що ускладнює її розшук. До "всиновлення" викрадених українці російської сім'ї заохочують грошима – вони на цьому заробляють.
  • За викрадення і депортацію дітей Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента РФ Путіна та його "уповноваженої з прав дітей".
  • Докладно про примусову депортацію неповнолітніх читайте в інтерв'ю з секретарем робочої групи при ОП щодо життя та безпеки дітей у воєнний та післявоєнний час Дарією Герасимчук.
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