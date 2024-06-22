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Україна отримала від Сербії через посередників боєприпасів на 800 млн євро, – Financial Times

Цю цифру підтвердив сербський президент Александар Вучич.

Україна отримала від Сербії через посередників боєприпасів на 800 млн євро, – Financial Times
президент Сербії Александар Вучич
Фото: EPA/UPG

Сербія нарощує продажі боєприпасів Заходу, які згодом через треті країни потрапляють в Україну. Сума боєприпасів, які Київ отримав від Белграда, становить приблизно 800 мільйонів євро, повідомляє Укрінформ із посиланням на матеріал Financial Times.

За оцінками видання, сума експорту боєприпасів із Сербії, які надійшли в Україну із початку повномасштабного вторгнення через треті сторони, становить приблизно 800 мільйонів євро. Цю цифру підтвердив сербський президент Александар Вучич.

Вучич представив ситуацію із експортом зброї як можливість для бізнесу, наполягаючи на тому, що він не прийматиме жодної сторони у російсько-українській війні.

«Це частина нашого економічного відродження, вона важлива для нас. Так, ми експортуємо наші боєприпаси. Ми не можемо експортувати ні в Україну, ні в Росію… але у нас було багато контрактів із американцями, іспанцями, чехами та іншими», – сказав лідер Сербії.

Він зауважив, що навіть у разі, якщо він знає, куди потрапляють продані боєприпаси, це вже не його справа.

«Моя робота полягає у тому, щоб гарантувати, що ми законно поводимось із нашими боєприпасами, що ми їх продаємо… Я повинен дбати про своїх людей, і це все. Це все, що я можу сказати», – зазначив Вучич, додавши, що у Сербії «є друзі і в Києві, і в Москві».

Відповідаючи на питання, чи є сума експорту на 800 мільйонів євро коректною, він сказав, що це не за один рік, а «можливо, за два чи три роки».

За словами президента, сербська зброя дешевша, ніж західна, тому масштаби експорту боєприпасів із Сербії можуть збільшитися.

Видання зазначає, що Сербія мала процвітаючу військову промисловість за часів холодної війни, коли вона входила до складу Югославії. Країна виробляє боєприпаси за радянськими стандартами, які досі використовуються у Збройних силах України.

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