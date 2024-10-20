МЗС Молдови: Черги на виборчих дільницях у Москві створені штучно

Міністерство закордонних справ Молдови вважає, що черги на виборчих дільницях у Москві створили штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес.

Про це повідомляє NewsMaker із посиланням на пресслужбу МЗС.

Виборчі дільниці в Росії відкрилися о 07:00 за місцевим часом та працюють у звичайному режимі.

"З приводу великої кількості виборців на двох дільницях для голосування міністерство зазначає, що передбачало можливе скупчення людей внаслідок спроб організувати незаконне транспортування виборців до дільниць. Під час підготовки до виборів ми попередили російську владу про спроби деяких груп організовано доставляти громадян до дільниць, розташованих у нашому посольстві в Москві. Тому вважаємо, що скупчення людей цих двох ділянок у Росії створи штучно, щоб поставити під загрозу виборчий процес", - вважають у МЗС.

У міністерстві також наголосили, що виборчі дільниці у Москві оснащені максимальною кількістю бюлетенів - по 5000 для кожної дільниці.

Напередодні російські ЗМІ та Telegram-канали опублікували відео черг до виборчих дільниць у будівлі посольства Молдови у Москві.

Раніше поліція країни попередила, що десятки молодих людей із Молдови їздили до Москви під приводом участі у культурно-туристичній програмі. У ході тренінгів їм розповідали про технічні особливості протестів та протистояння силовим структурам.



МЗС Молдови заявило, що "взяло до відома" повідомлення про спроби організації незаконного транспортування виборців на виборчі дільниці, відкриті в Росії.

Вибори в Молдові