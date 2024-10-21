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Окупанти вдарили по житловому кварталу і дитсадку Запоріжжя (оновлено)

Попередньо поранені шестеро. 

Окупанти вдарили по житловому кварталу і дитсадку Запоріжжя (оновлено)
Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров на місці російської атаки
Фото: Запорізька ОВА

Сьогодні, 21 жовтня, російські окупанти атакували житловий квартал Заоріжжя. 

За уточненими даними, поранені не менше шести людей. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров. 

"Чоловік 49 років та 48-річна жінка у важкому стані. Ще троє людей у стані середньої важкості. Медики надають їм всю необхідну допомогу", – сказав він. 

Вибуховою хвилею пошкоджено будинки поряд. За даними ДСНС, під удар потрапив і дитячий садочок.

Наслідки удару по Запоріжжю 21 жовтня
Фото: ДСНС України в Telegram
Наслідки удару по Запоріжжю 21 жовтня

"Сьогодні зранку російські війська завдали чергового ракетного удару по житловому сектору міста. Частково зруйнована двоповерхова будівля дитячого садочка. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджені легкові автомобілі, що знаходились поруч. Вогнеборці приборкали пожежу у двох металевих гаражах", – повідомили рятувальники. 

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