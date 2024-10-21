ЦПД: історія з прапорами Росії та КНДР на Покровському напрямку є лише пропагандою РФ

Росіяни будуть перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території РФ, брехнею про сотні тисяч.

Історія про прапори РФ і КНДР, які росіяни нібито вивісили на Покровському напрямку, є виключно елементом інформаційних операцій.

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Вони зараз масштабуватимуть тему кндр і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових кндр на території росії, брехнею про сотні тисяч. Військові кндр дійсно є і їх готують до війни. Але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги", — каже Коваленко.

За словами очільника ЦПД, історії про прапори будуть, незалежно від того чи вивісили їх десь, чи "зафотошопили", і скільки вони провисіли по часу.