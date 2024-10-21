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ЦПД: історія з прапорами Росії та КНДР на Покровському напрямку є лише пропагандою РФ

Росіяни будуть перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових КНДР на території РФ, брехнею про сотні тисяч.

ЦПД: історія з прапорами Росії та КНДР на Покровському напрямку є лише пропагандою РФ
Фото: eadaily.com

Історія про прапори РФ і КНДР, які росіяни нібито вивісили на Покровському напрямку, є виключно елементом інформаційних операцій. 

Про це розповів керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

"Вони зараз масштабуватимуть тему кндр і намагатимуться використати її в якості пропаганди страху проти України. Лякатимуть максимально, намагатимуться перекручувати правдиву інформацію про 12 тисяч військових кндр на території росії, брехнею про сотні тисяч. Військові кндр дійсно є і їх готують до війни. Але кількість фіксується не така, яку повідомляють вороги", — каже Коваленко.

За словами очільника ЦПД, історії про прапори будуть, незалежно від того чи вивісили їх десь, чи "зафотошопили", і скільки вони провисіли по часу.

  • Нещодавно супутники зафіксували пересування 12 тисяч військових з КНДР до російського Владивостока.
  • Раніше у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що декілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту.
  • Володимир Зеленський підтвердив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
  • За інформацією керівника української розвідки Кирила Буданова, зараз у Росії навчаються 11 000 військових з КНДР, частину перекинуть на Курську область.
  • Південнокорейська розвідка підтвердила, що Північна Корея вирішила направити своїх військовослужбовців для підтримки Росії у її війні проти України і вже розпочала розгортання сил. Йдеться про 12 тисячі військових, серед яких – представники елітних частин.
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