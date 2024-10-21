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Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" російських окупантів

Ворожа система стояла в 60 км від лінії зіткнення. 

Сили оборони України знищили ЗРК "Бук-М3" російських окупантів
Фото: Генштаб у Facebook

Уночі Сили оборони вдарили по ворожому ракетному комплексу "Бук-м3". Завдання з виявлення і знищення засобів ППО окупантів провели підрозділи Сил безпілотних систем у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Комплекс стояв у 60 кілометрах від лінії зіткнення. Залежно від модифікації його вартість може складати від 40 до 50 млн доларів США, повідомили в Генштабі.

"Бук-М3" – зенітно-ракетний комплекс, що призначений, зокрема, для збиття аеродинамічних цілей і обстрілу радіконтрастних наземних цілей.

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