Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Росіяни вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1"
Росіяни вдарили по Харкову гібридним авіаційним боєприпасом "Грім-Е1"
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
ГоловнаСуспільствоВійна

Зеленський: Росія продовжує утримувати в тюрмах і таборах тисячі українців

Станом на зараз із полону звільнили понад 3700 людей.

Зеленський: Росія продовжує утримувати в тюрмах і таборах тисячі українців
Президент України Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба президента України Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом із Росії вдалося повернути 3767 українців. 

Про це йдеться на телеграм-каналі президента. 

"Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей", – написав президент.

Він нагадав, що українські люди проходять у російських тюрмах і таборах через тортури, приниження та голод, тому Україна розраховує на допомогу Ватикану та партнерів, щоб повернути своїх громадян додому.

"Разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, мусимо зробити все, щоб звільнити кожного й кожну. Розраховуємо на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів", – зазначив Зеленський. 

Під час останнього обміну полоненими додому повернулися 95 українських військовослужбовців. З них 34 – це "азовці". Ще близько 900 захисників з "Азову" залишаються у полоні. 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies