Зеленський: Росія продовжує утримувати в тюрмах і таборах тисячі українців

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що загалом із Росії вдалося повернути 3767 українців.

Про це йдеться на телеграм-каналі президента.

"Нам вдалося повернути додому 3767 українців та українок. Майже всі потребували довгого лікування та реабілітації. Росія незаконно утримує ще тисячі наших людей і продовжує примусове переселення дітей", – написав президент.

Він нагадав, що українські люди проходять у російських тюрмах і таборах через тортури, приниження та голод, тому Україна розраховує на допомогу Ватикану та партнерів, щоб повернути своїх громадян додому.

"Разом з усіма у світі, хто поважає людське життя, мусимо зробити все, щоб звільнити кожного й кожну. Розраховуємо на допомогу Ватикану та всіх наших партнерів", – зазначив Зеленський.

Під час останнього обміну полоненими додому повернулися 95 українських військовослужбовців. З них 34 – це "азовці". Ще близько 900 захисників з "Азову" залишаються у полоні.