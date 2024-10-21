Російські війська обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини, поранені люди

Через російську агресію у області поранені 2 цивільних.

LB.ua в Google News

Упродовж доби росіяни обстріляли 19 населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 2 людини дістали поранення.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Херсон, Комишани, Білозерка, Станіслав, Червоний Маяк, Берислав, Нововоронцовка, Зміївка, Зеленівка, Широка Балка, Новокаїри, Степанівка, Зимівник, Розлив, Дудчани, Садове, Антонівка, Ромашкове та Козацьке.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 2 багатоповерхівки та 23 приватні будинки.

Також окупанти понівечили господарчу споруду та приватні автомобілі.

Сили протиповітряної оборони знищили над територією області 1 ударний безпілотник типу "Shahed-131/136".

Минулої доби через російські обстріли на Херсонщині загинула одна людина, а семеро постраждали.