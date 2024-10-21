Politico: ЄС хоче у січні відновити дискусії про жорсткіші санкції проти Росії

Країни Євросоюзу прагнуть відновити в січні дискусії про те, як вдарити по економіці Росії, пише Politico.
Cаме тоді Угорщині ‒ найближчому союзнику Москви в ЄС ‒ доведеться відмовитися від контролю над політичними дискусіями, а нова виконавча команда ЄС буде повністю готова до вирішення цього питання, зазначає видання.
Крім того, Польща, яка зазвичай є одним із найсильніших прихильників України, перейме кермо управління від Угорщини під час головування у Раді ЄС. Варшава вже сигналізувала, що хоче використати свій шестимісячний термін лідерства, щоб посилити обмеження щодо російського палива, яке надходить на континент і залишається критичним джерелом доходів Кремля.
“Імпорт російських енергоресурсів зростає. Це поганий знак. Ми повинні це вирішити”, ‒ заявив міністр клімату та навколишнього середовища Польщі Кшиштоф Болеста на початку цього тижня на зустрічі міністрів у Люксембурзі.
ЄС уже ввів обмеження на російську нафту та значно скоротив закупівлі трубопровідного газу. Але є безліч добре відомих лазівок, які Москва використовує. Окрім того, все більший флот танкерів, які важко відслідковувати, досі продає російське викопне паливо у всьому світі.
“Блоку вкрай необхідно “переоцінити свою стратегію санкцій, щоб покращити їх розробку та застосування ‒ і польське головування, безумовно, надає гарну можливість для цього”, ‒ сказала економістка і експертка із санкцій Міжнародного інституту стратегічних досліджень Марія Шагіна.
За словами дипломатів і офіційних осіб, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан скористався президентством своєї країни, щоб фактично припинити розмови про санкції. Тепер країни-члени сподіваються на Польщу, щоб відновити обговорення гострих питань, які стоять на порядку денному.
“В Україні наближається сувора зима, але також і кінець катастрофічного президентства Угорщини”, ‒ сказав Politico високопоставлений дипломат ЄС на умовах анонімності.
За його словами, у Євросоюзі сподіваються, що всі питання, які “стали заручниками неконструктивного блокування Угорщини”, будуть вирішені з необхідною терміновістю.
Другий дипломат зазначив, що зростає усвідомлення ‒ фокус санкцій потребує уточнення. “Потрібно визнати, що режим санкцій працює не так, як мав би ‒ є проблеми зі зрідженим природним газом (СПГ), з нафтою, окремими товарами”, ‒ сказав він.
Однак для того, щоб новий пакет почав працювати, Європейська комісія спочатку має запропонувати заходи 27 країнам-членам блоку.
“Ми не можемо звинувачувати Угорщину, якщо нам нема про що говорити”, ‒ додав третій дипломат.
- Раніше Велика Британія запровадила найбільший на сьогодні пакет санкцій проти російського тіньового флоту нафтових танкерів. Ще 18 кораблям тіньового флоту буде заборонено відвідувати порти країни та вони не зможуть отримати доступ до провідних світових британських морських служб. Таким чином загальна кількість нафтових танкерів, на які потрапили санкції, зросла до 43.