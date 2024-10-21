Російські хакери роками стежили за урядом Грузії, - Bloomberg

Російські хакери стежили за урядом і великими компаніями Грузії, збираючи інформацію для потенційного саботажу критично важливої інфраструктури.
Про це пише американське видання Bloomberg, посилаючись на документи і технічні звіти.
"Було здійснено проникнення в Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, центральний банк і ключові енергетичні та телекомунікаційні провайдери. Російська розвідка отримала доступ до грузинських електроенергетичних компаній, нафтових терміналів, медіа-платформ і урядових відомств у період між 2017 і 2020 роками", – йдеться у матеріалі.
Зазначається, що пов’язані з ФСБ хакери проводили кількамісячну таємну операцію в МЗС Грузії, щоб стежити за електронною поштою посадовців.
З квітня 2020 року по січень 2021 року хакери зосередилися на крадіжці даних семи грузинських посадовців, включаючи нинішнього заступника міністра закордонних справ і її послів у США та ЄС.
Bloomberg зазначає, що влада Грузії була поінформована західними колегами про деякі російські хакерські атаки. Але незрозуміло, чи вжили вони якихось заходів.
- У жовтні 2019 року грузинський сегмент інтернету зазнав масштабної кібератаки, в результаті якої були зламані сайти президента Грузії, багатьох держустанов, органів місцевого самоврядування та судів. Загалом у грузинському сегменті інтернету не працювали близько двох тисяч сайтів.
- Пізніше стало відомо, що кібератаку на Грузію в жовтні 2019 року здійснила Росія, а саме - хакерський підрозділ Головного управління розвідки "Військова частина 74455". Про це заявили сама Грузія, США, Великобританія і кілька інших держав Європи.