Російські хакери роками стежили за урядом Грузії, - Bloomberg

Російська розвідка отримала доступ до грузинських електроенергетичних компаній, нафтових терміналів, медіа-платформ і урядових відомств у період між 2017 і 2020 роками.

Російські хакери стежили за урядом і великими компаніями Грузії, збираючи інформацію для потенційного саботажу критично важливої інфраструктури.

Про це пише американське видання Bloomberg, посилаючись на документи і технічні звіти.

"Було здійснено проникнення в Міністерство закордонних справ, Міністерство фінансів, центральний банк і ключові енергетичні та телекомунікаційні провайдери. Російська розвідка отримала доступ до грузинських електроенергетичних компаній, нафтових терміналів, медіа-платформ і урядових відомств у період між 2017 і 2020 роками", – йдеться у матеріалі.

Зазначається, що пов’язані з ФСБ хакери проводили кількамісячну таємну операцію в МЗС Грузії, щоб стежити за електронною поштою посадовців.

З квітня 2020 року по січень 2021 року хакери зосередилися на крадіжці даних семи грузинських посадовців, включаючи нинішнього заступника міністра закордонних справ і її послів у США та ЄС.

Bloomberg зазначає, що влада Грузії була поінформована західними колегами про деякі російські хакерські атаки. Але незрозуміло, чи вжили вони якихось заходів.