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Китай провів бойові навчання навпроти Тайваню

Тайбей заявив, що слідкував за ними.

Китай провів бойові навчання навпроти Тайваню
Фото: EPA/UPG

Китай провів бойові навчання біля узбережжя своєї південної провінції Фуцзянь навпроти Тайваню, пише Associated Press.

Прем'єр-міністр Тайваню Чо Чон Тай закликав Китай припинити навчання, спрямовані проти Тайваню. “Як і всі демократичні країни світу, ми вважаємо, що військові навчання Китаю становлять загрозу регіональному миру та стабільності”, – сказав він.

Згідно з повідомленням Управління безпеки на морі, навчання з бойовими стрільбами проводилися поблизу островів Пінгтан. 

Міністерство оборони Тайваню заявило, що навчання Китаю були частиною щорічних навчань і Тайбей відстежував їх. “Не можна виключати, що це один із способів розширення ефекту стримування відповідно до динаміки в Тайванській протоці”, ‒ додається в повідомленні.

Всього тиждень тому відбулися китайські масштабні повітряно-морські навчання. КНР назвав їх покаранням за те, що президент Тайваню відкинув претензії Пекіна на суверенітет. Навчання були спрямовані на відпрацювання “блокування ключових портів та ключових районів”. Тайвань нарахував рекордну кількість їх учасників ‒ 153 літаки, 14 військових та 12 урядових кораблів КНР.

  • Тайвань є самокерованим островом, який Китай вважає своєю частиною. Останніми роками напруга навколо китайсько-тайванського питання загострилася. 
  • Китай збільшив свою присутність у водах і небі навколо Тайваню, посилаючи все більше бойових літаків і кораблів на військові навчання поблизу острова. Окрім того, берегова охорона КНР здійснює патрулювання у цьому регіоні.
  • Китай також чинить дипломатичний тиск на Тайвань, переманюючи його союзників. Південна Африка, яка не визнає Тайвань як країну, минулого тижня попросила острів перенести свій офіс зі зв'язків за межі столиці, Преторії. Це вважається поступкою Китаю. 
  • Китай пообіцяв силою "розгромити" незалежність острова Тайвань. Таку заяву зробив глава Міноборони Китаю Дон Цзюнь на конференції з питань безпеки "Діалог – Шангрі Ла" в Сінгапурі.
  • ЦРУ США оприлюднило інформацію, що Сі Цзіньпін наказав своїй армії бути готовою до 2027 року провести вторгнення на Тайвань.
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