Китай провів бойові навчання навпроти Тайваню

Тайбей заявив, що слідкував за ними.

Китай провів бойові навчання біля узбережжя своєї південної провінції Фуцзянь навпроти Тайваню, пише Associated Press.

Прем'єр-міністр Тайваню Чо Чон Тай закликав Китай припинити навчання, спрямовані проти Тайваню. “Як і всі демократичні країни світу, ми вважаємо, що військові навчання Китаю становлять загрозу регіональному миру та стабільності”, – сказав він.

Згідно з повідомленням Управління безпеки на морі, навчання з бойовими стрільбами проводилися поблизу островів Пінгтан.

Міністерство оборони Тайваню заявило, що навчання Китаю були частиною щорічних навчань і Тайбей відстежував їх. “Не можна виключати, що це один із способів розширення ефекту стримування відповідно до динаміки в Тайванській протоці”, ‒ додається в повідомленні.

Всього тиждень тому відбулися китайські масштабні повітряно-морські навчання. КНР назвав їх покаранням за те, що президент Тайваню відкинув претензії Пекіна на суверенітет. Навчання були спрямовані на відпрацювання “блокування ключових портів та ключових районів”. Тайвань нарахував рекордну кількість їх учасників ‒ 153 літаки, 14 військових та 12 урядових кораблів КНР.