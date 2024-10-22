У США запропонували нові правила захисту даних від Китаю, Ірану та Росії

Це правило також поширюватиметься на Венесуелу, Кубу та Північну Корею.

Міністерство юстиції США запропонувало встановити нові обмеження на деякі бізнес-операції, щоб захистити дані федерального уряду та особистих даних американців від потрапляння в руки Китаю, Ірану і Росії.

Про це пише Reuters.

Також правило планують поширити на Венесуелу, Кубу та Північну Корею.

Раніше, на початку року, відповідний указ про захист даних видав президент США Джо Байден. Документ спрямований на те, щоб недружні країни не використовували доступні американські фінансові та геномні дані та дані про здоров’я для кібератак, шпигунства та шантажу.

Загалом Вашингтон намагається зупинити потік американських особистих даних до Китаю. Це є частиною багаторічної боротьби за торгівлю та технології.

Міністерство юстиції вперше уточило конкретні відомості про типи та обсяги даних, які не можна передавати, включно з геномними даними про понад 100 американців або даними про особисте здоров’я чи фінанси понад 10 000 людей. Пропозиція також забороняє передачу точних даних про геолокацію понад 1000 пристроїв у США.

Це правило дозволить Міністерству юстиції забезпечувати дотримання вимог як за допомогою кримінальних, так і цивільних санкцій.

Крім цього, під дію нових правил можуть потрапити китайські програми, такі як TikTok, якщо вони передадуть конфіденційні дані американських користувачів китайській материнській компанії.

Тим часом у США розслідують витік надсекретних даних американської розвідки щодо планів Ізраїлю атакувати Іран у відповідь на удар Тегерана на початку цього місяця.