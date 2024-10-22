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Сімох ізраїльтян підозрюють в плануванні вбивств від імені Ірану

Їх заарештували за підозрою в плануванні терактів в Ізраїлі, включно з вбивством ізраїльського вченого-ядерника та мера в центральному Ізраїлі.

Сімох ізраїльтян підозрюють в плануванні вбивств від імені Ірану
Фото: Вікіпедія

Сімох жителів Східного Єрусалиму підозрюють в плануванні вбивств від імені Ірану, пише The Times of Israel.

Їх заарештували за підозрою в плануванні терактів в Ізраїлі, включно з вбивством ізраїльського вченого-ядерника та мера в центральному Ізраїлі.

Усім підозрюваним від 19 до 23 років, кажуть представники поліції та розвідувального агентства Shin Bet. Лідера групи, 23-річного Рамі Аліана, завербував іранський агент. Жоден із підозрюваних не мав кримінального минулого і не був пов’язаний з силами безпеки.

Осередок діяв близько двох років. Їм доручали різні місії, за які їм платили тисячі шекелів (один новий ізраїльський шекель дорівнює 0,26 долару США), зокрема графіті з вимогою звільнити заручників у Смузі Гази та акти вандалізму в Єрусалимі, а також доручали фотографувати різні місця.

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Одного разу їм наказали кинути гранату в ізраїльського співробітника служби безпеки, але цього вони не зробили.

Аліану дали фотографію та адресу вченого-ядерника та сказали, що заплатять 200 000 шекелів (53 000 доларів), якщо він виконає завдання. Чоловік почав готуватися до нього, але групу заарештували до початку операції.

Згідно з новинним каналом Channel 12, Аліан визнав, що працював на іранців і хотів завдати шкоди національній безпеці через війну в Газі.

  • Про затримання стало відомо лише через день після оприлюднення інформації про викриття ще однієї шпигунської групи.
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