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У Литві розпочалося дострокове голосування у другому турі парламентських виборів

У цьому турі оберуть 63 депутатів у одномандатних округах.

У Литві розпочалося дострокове голосування у другому турі парламентських виборів
Вибори у Литві
Фото: EPA/UPG

У вівторок у Литві розпочалося дострокове голосування у другому турі парламентських виборів.

Як пише LRT, у цьому турі оберуть 63 депутатів у одномандатних округах.

У першому турі виборів вісім кандидатів здобули абсолютну перемогу у своїх округах.

Решта 63 із 71 одномандатного округу Литви проводять другий тур між двома кандидатами-лідерами.

Дільниці для дострокового голосування в усіх 60 муніципалітетах, включно з тими, де депутати були обрані в першому турі, будуть відкриті з 07:00 до 20:00 з вівторка по четвер.

У середу почнеться голосування на спеціальних виборчих дільницях: у лікарнях, будинках соціального догляду, військових частинах та в'язницях.

У п’ятницю та суботу громадяни, які мають право голосу, зможуть проголосувати вдома. А вже у неділю, в день виборів, голосування дозволять лише на виборчих дільницях у межах округів. 

  • У першому турі було обрано 78 із 141 депутата. Тоді перемогу здобула опозиційна партія.
  • Згодом Лівоцентристська опозиційна Соціал-демократична партія Литви (СД) спробує сформувати коаліційний уряд разом із двома іншими партіями після парламентських виборів у країні.
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