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Унаслідок урагану “Оскар” на Кубі загинули шість людей

У столиці Гавані відновили електропостачання.

Унаслідок урагану “Оскар” на Кубі загинули шість людей
Фото: Скріншот

Щонайменше шість людей загинули після того, як ураган "Оскар" зійшов на Кубу на вихідних під час масштабного відключення електроенергії, пише DW.

У неділю ураган зійшов на сушу та перетнув східне узбережжя острівної держави як тропічний шторм у понеділок, принісши з собою вітри та сильні опади.

Східна провінція Гуантанамо зазнала серйозної шкоди через шторм.

У п’ятницю найбільша електростанція на Кубі зруйнувалася, паралізувавши всю енергосистему та залишивши 10 мільйонів населення країни без світла.

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Оператор електромережі Куби повідомив, що до обіду понеділка він відновив електрику в більшій частині столиці Гавани, яка налічує понад 2 мільйони жителів. Однак багато жителів за межами столиці досі без світла.

Відключення спричинило невеликі протести та суворе попередження з боку уряду про те, що будь-які заворушення будуть покарані.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

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