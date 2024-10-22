Унаслідок урагану “Оскар” на Кубі загинули шість людей

Щонайменше шість людей загинули після того, як ураган "Оскар" зійшов на Кубу на вихідних під час масштабного відключення електроенергії, пише DW.

У неділю ураган зійшов на сушу та перетнув східне узбережжя острівної держави як тропічний шторм у понеділок, принісши з собою вітри та сильні опади.

Східна провінція Гуантанамо зазнала серйозної шкоди через шторм.

У п’ятницю найбільша електростанція на Кубі зруйнувалася, паралізувавши всю енергосистему та залишивши 10 мільйонів населення країни без світла.

Оператор електромережі Куби повідомив, що до обіду понеділка він відновив електрику в більшій частині столиці Гавани, яка налічує понад 2 мільйони жителів. Однак багато жителів за межами столиці досі без світла.

Відключення спричинило невеликі протести та суворе попередження з боку уряду про те, що будь-які заворушення будуть покарані.

Фото: EPA/UPG