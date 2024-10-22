Художниця Олена Турянська: «Є люди, які пишуть щоденники. А я фіксую події, людей, місця через предмети»
Художниця Олена Турянська: «Є люди, які пишуть щоденники. А я фіксую події, людей, місця через предмети»
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність, - Костін
61 прокурор у Хмельницькій області має інвалідність, - Костін
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
МОЗ готує наказ, який дозволять перевести з паперу в цифру понад 600 медичних форм – Карчевич
МОЗ готує наказ, який дозволять перевести з паперу в цифру понад 600 медичних форм – Карчевич
ГоловнаСвіт

​У Литві оштрафували компанію за російські деталі до газопроводу

"Це збільшує ризик того, що газопровід не буде безпечним та надійним у довгостроковій перспективі…", - вважають у литовській Національній раді з регулювання енергетики.

​У Литві оштрафували компанію за російські деталі до газопроводу
газопровід між Литвою і Польщею
Фото: LRT

Литовська Національна рада з регулювання енергетики оштрафувала компанію Amber Grid за те, що вона встановила понад 120 російських деталей у газопровід між Литвою та Польщею, пише LRT.

Фірма має сплатити понад 81 тисячу євро штрафу.

Регулятор повідомив, що Amber Grid звинуватили у неналежному використанні газотранспортної системи шляхом встановлення в газопровід деталей, частина з яких не має документів, що підтверджують їх походження.

"Це збільшує ризик того, що газопровід не буде безпечним та надійним у довгостроковій перспективі… Але ми в жодному разі не хочемо сказати, що система небезпечна в експлуатації, оскільки подібних сигналів від компанії ми не отримували", - додав голова Нацради Ренатас Поціус.

Позапланова перевірка Amber Grid відбулася ще у квітні цього року. Тоді регулятор зобов’язав компанію замінити 123 підозрілі деталі, встановлені без відповідних сертифікатів і виготовлені з неякісної сталі, на яких побачили маркування, написане кирилицею.

Однак Amber Grid не організувала і не провела належним чином обслуговування газопроводу, а призначені компанією технічні нагляди не забезпечили якість і контроль будівництва. Оператор газотранспортної системи оскаржив цей висновок у суді.

Тепер Amber Grid заявляє, що кошти виплатить головний підрядник робіт.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies