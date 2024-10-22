​У Литві оштрафували компанію за російські деталі до газопроводу

"Це збільшує ризик того, що газопровід не буде безпечним та надійним у довгостроковій перспективі…", - вважають у литовській Національній раді з регулювання енергетики.

Литовська Національна рада з регулювання енергетики оштрафувала компанію Amber Grid за те, що вона встановила понад 120 російських деталей у газопровід між Литвою та Польщею, пише LRT.

Фірма має сплатити понад 81 тисячу євро штрафу.

Регулятор повідомив, що Amber Grid звинуватили у неналежному використанні газотранспортної системи шляхом встановлення в газопровід деталей, частина з яких не має документів, що підтверджують їх походження.

"Це збільшує ризик того, що газопровід не буде безпечним та надійним у довгостроковій перспективі… Але ми в жодному разі не хочемо сказати, що система небезпечна в експлуатації, оскільки подібних сигналів від компанії ми не отримували", - додав голова Нацради Ренатас Поціус.

Позапланова перевірка Amber Grid відбулася ще у квітні цього року. Тоді регулятор зобов’язав компанію замінити 123 підозрілі деталі, встановлені без відповідних сертифікатів і виготовлені з неякісної сталі, на яких побачили маркування, написане кирилицею.

Однак Amber Grid не організувала і не провела належним чином обслуговування газопроводу, а призначені компанією технічні нагляди не забезпечили якість і контроль будівництва. Оператор газотранспортної системи оскаржив цей висновок у суді.

Тепер Amber Grid заявляє, що кошти виплатить головний підрядник робіт.