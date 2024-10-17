Британія запровадила найбільший пакет санкцій проти російського тіньового флоту нафтових танкерів

Нові санкції введені проти 18 російських нафтових танкерів і 4 танкерів зі зрідженим природним газом.

Велика Британія запровадила найбільший на сьогодні пакет санкцій проти російського тіньового флоту нафтових танкерів. Про це повідомляє пресслужба британського уряду.

Ще 18 кораблям тіньового флоту буде заборонено відвідувати порти Великої Британії та вони не зможуть отримати доступ до провідних світових британських морських служб, що призведе до збільшення загальної кількості нафтових танкерів, на які потрапили санкції, до 43.

Тіньовий флот прагне підірвати санкції та становить явну та реальну небезпеку. Йдеться про екологічні ризики, такі як розливи нафти в результаті грубого порушення базових стандартів безпеки, а також ризики для безпеки світової торгівлі.

На саміті Європейського політичного співтовариства в липні прем'єр-міністр Британії закликав протистояти тіньовому флоту. Сьогодні США та Канада приєдналися до 44 європейських країн і ЄС у спільній роботі над подоланням ризиків, пов’язаних із тіньовим флотом.

Невпинні дії Сполученого Королівства проти тіньового флоту завдають шкоди системі та позбавляють путінську військову машину важливих доходів. Тільки за минулий рік нафтові танкери, які потрапили сьогодні під санкції, перевезли вантажу приблизно на 4,9 мільярда доларів.

Окрім дій проти тіньового флоту, Велика Британія запровадила санкції проти ще 4 танкерів зрідженого газу та російської газової компанії АТ «Русгаздобича». Британія продовжує посилювати тиск на російську газову галузь: флагманська компанія «Газпром» опублікувала значні чисті збитки в розмірі 6,9 мільярдів доларів у 2023 році — це її перша річна втрата за понад 20 років.

Міністр закордонних справ Девід Леммі заявив, що треба боротися зі зловмисною російською діяльністю у всіх сферах. Він зазначив, що російський тіньовий флот ставить під загрозу берегові лінії Європи та світу.