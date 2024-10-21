Росіяни поранили трьох мирних жителів Донеччини

Російські окупанти за добу поранили трьох мирних мешканців Донецької області.

Про це повідомив начальник ОВА Вадим Філашкін.

У Богоявленці Вугледарської громади Волноваського району зруйновано будинок.

Покровський район:

У Кураховому поранено людину, пошкоджено 3 багатоповерхівки і численні приватні будинки; в Іллінці і Новоселидівці поранено по 1 людині; у Дачному пошкоджено 5 будинків, ще 3 – у Курахівці.

У Покровську пошкоджено 4 будинки і крамницю, у Шевченку пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і соціальний заклад; у Новотроїцькому пошкоджено 3 адмінбудівлі і будинок.

У Мирнограді пошкоджено 8 будинків.

У Миколаївці Костянтинівської громади Краматорського району пошкоджено будинок.

У Сіверську Бахмутського району авіабомбою зруйновано 3 гаражі. У Часовоярській громаді пошкоджені 7 приватних будинків, багатоповерхівка і 3 промислові будівлі.

Всього за добу росіяни 19 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 81 людину, у тому числі 15 дітей.