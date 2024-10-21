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У Київській області уламки російських БпЛА пошкодили будинки, ринок і машини (доповнено)

В одній з багатоповерхівок частково зруйнована квартира. 

У Київській області уламки російських БпЛА пошкодили будинки, ринок і машини (доповнено)
Наслідки атаки
Фото: ДСНС України в Telegram

У Київській області внаслідок падіння уламків ворожих дронів є пошкодження. Зачепило покрівлю багатоповерхівки, також там вибиті вікна і частково зруйнована квартира. За даними ДСНС, покрівля п'ятиповерхівки пошкоджена в Глевасі. 

У ще одній багатоповерхівці вибиті вікна, крім того, пошкоджені три авто. Про це повідомив голова Київської ОВА Руслан Кравченко.

"На місці працюють всі оперативні служби. Розгорнуто пункт обігріву. Працюють психологи. Наслідки падіння уламків дрона ліквідовуються", – сказав він.

Ще пошкоджено один приватний будинок та гараж. Сталося загоряння в полі.

"Також сталася пожежа на одному з ринків. Загорання оперативно ліквідовано", – додав начальник ОВА. 

Інформації про поранених немає. 

  • Станом на 8:56 деякі ворожі дрони все ще залишаються в повітряному просторі України – над Полтавською і Сумською областями.
  • В Києві вночі уламки дронів упали в трьох районах. 
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