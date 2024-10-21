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Хакери отримали доступ до системи російського підприємства ВПК

Серед оприлюднених — документи, що стосуються системи раннього визначення пошкоджень техніки "Хрусталь" і комплексу визначення технічного стану "Маяк"

Хакери отримали доступ до системи російського підприємства ВПК
Фото: Reuters

Міжнародна хакерська група "Head Mare" зламала систему ІТ-структури російського "Науково-інноваційного центру "Інститут розвитку досліджень, розробок та трансферту технологій" (НИЦ "ИРТ"). 

Про це повідомляється на офіційному акаунті хакерів у мережі Х.

Також хакери опублікували адресу, куди можна надіслати запит для отримання більше злитої інформації: [email protected]

Серед оприлюднених — документи, що стосуються системи раннього визначення пошкоджень техніки "Хрусталь" і комплексу визначення технічного стану "Маяк", які використовуються в системах безпеки літаків і гвинтокрилів армії РФ. 

У доступ також потрапила частина імен співробітників, які ймовірно долучені до ІТ-безпеки "НИЦ ИРТ". Наприклад, "Афанасьев Владимир Владимирович", "Брагин Игорь Валериевич", "Бубнов Максим Александрович", "Викулов Виктор Михайлович" і інші. 

Російська компанія "НИЦ "ИРТ" позиціонує себе як інноваційне підприємство, що впроваджує технологію "цифрового двійника" для літаків і вертольотів. У її портфоліо покращення систем вертольотів Ка-52, літаків Су-57Б та безпілотників.

  • Як повідомляв LB.ua, у травні  члени міжнародної хакерської групи Head Mare у своєму акаунті в мережі Х позповіли подробиці проникнення у сервери російського логістичного оператора СДЕК.
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