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На ЗАЕС через російські обстріли знову знеструмлено одну з двох ліній електропередачі

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, під загрозою. 

На ЗАЕС через російські обстріли знову знеструмлено одну з двох ліній електропередачі
Фото: Facebook/Запорізька атомна електростанція

Сьогодні о 12:18 через систематичні ворожі обстріли знеструмлено одну з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, повідомили у Міненерго.

Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою. 

У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС”, ‒ зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

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Він додав, що лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції.

  • 10 жовтня ЗАЕС відновила підключення до лінії електропередач 150 кВ. Ця лінія була пошкоджена внаслідок обстрілу наприкінці вересня, це ще більше обмежило потенційну доступність електропостачання для ЗАЕС ‒ лінія з'єднує майданчик із розподільним пристроєм прилеглої Запорізької ТЕС.
  • Раніше стало відомо, що російська армія використовує ЗАЕС як склад боєприпасів. Українському підпіллю вдалось підрахувати, що на території ЗАЕС розміщені підрозділи росгвардії загальною чисельністю до 1300 осіб. 
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