На ЗАЕС через російські обстріли знову знеструмлено одну з двох ліній електропередачі

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, під загрозою.

Сьогодні о 12:18 через систематичні ворожі обстріли знеструмлено одну з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об’єднаною енергосистемою України, повідомили у Міненерго.

Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі. Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою.

У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки.

“Щойно дозволить безпекова ситуація, енергетики зроблять усе можливе для відновлення лінії живлення ЗАЕС”, ‒ зазначив міністр енергетики Герман Галущенко.

Він додав, що лише повернення Україні контролю над окупованою Запорізькою АЕС може гарантувати безпечну експлуатацію найбільшої в Європі атомної станції.