З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали ще 118 цивільних, — ОВА

За добу російські окупанти застосували по території Харківщини 6 керованих авіабомб і 3 FPV-дрони.

Евакуація тварин з Вовчанська на Харківщині після початку повторного наступу РФ, травень 2024 року.

З Куп'янського і Борівського напрямків Харківщини евакуювали ще 118 людей. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Впродовж доби російські окупанти застосували по території Харківщини 6 керованих авіабомб і 3 FPV-дрони.

"Близько 22:05 ворог вкотре здійснив масований обстріл міста Харків, внаслідок якого зазнали поранень 13 людей, серед яких вагітна жінка. Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. Попередньо встановлено, що для ударів по місту ворог застосував ФАБ-250 з УМПК", – розповів Олег Синєгубов.