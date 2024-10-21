Австралійські Abrams для України
Австралійські Abrams для України
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
Північна Корея у війні проти України. Чому світ не відреагує
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Працівник ТЦК Тернопільщини наїхав на велосипедиста. Військкомат проводить службове розслідування
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
Директор архіву СБУ Андрій Когут: «Українські архіви радянського періоду можуть перевернути уявлення Заходу про Росію»
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
В Одесі застрелили бізнесмена Бейбутяна. Він очолював організацію зі “сприяння правоохоронцям”
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
На війні загинув один з кращих операторів БпЛА 68-ї ОЄБр Віктор “Саба” Стельмах
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
148 будинків Деснянського району можуть залишитися без опалення через роботи “Спецжитлофонду”. А той хоче три мільярди з бюджету
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
Уже понад 100 000 хворих за тиждень: терапевтка пояснює все, що треба знати про новий сезон застуд і грипу
ГоловнаСуспільствоВійна

З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали ще 118 цивільних, — ОВА

За добу російські окупанти застосували по території Харківщини 6 керованих авіабомб і 3 FPV-дрони.

З прифронтових населених пунктів Харківщини евакуювали ще 118 цивільних, — ОВА
Евакуація тварин з Вовчанська на Харківщині після початку повторного наступу РФ, травень 2024 року.
Фото: Порятунок тварин Харків

З Куп'янського і Борівського напрямків Харківщини евакуювали ще 118 людей. Ворог продовжує обстрілювати прикордоння області.

Про це в ефірі телемарафону повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Впродовж доби російські окупанти застосували по території Харківщини 6 керованих авіабомб і 3 FPV-дрони.

"Близько 22:05 ворог вкотре здійснив масований обстріл міста Харків, внаслідок якого зазнали поранень 13 людей, серед яких вагітна жінка. Вибухами пошкоджено лінії електропередач, багатоквартирні будинки, гаражі, АЗС, приватні домоволодіння та автомобілі. Попередньо встановлено, що для ударів по місту ворог застосував ФАБ-250 з УМПК", – розповів Олег Синєгубов.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies