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Один із найбільших виробників чипів у Росії заявив про зупинення роботи після атаки дронів

Завод "Кремній ЭЛ" у Брянську, який виробляє деталі для систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер", зазнав атаки дронів 19 жовтня

Один із найбільших виробників чипів у Росії заявив про зупинення роботи після атаки дронів

Один із найбільших виробників мікроелектроніки в Росії - завод "Кремній ЭЛ" - заявив про призупинення роботи після атаки безпілотників. 

Про це повідомляє "Радіо Свобода" з посиланням на пресслужбу підприємства.

У компанії заявили, що внаслідок "нічної атаки" на корпуси заводу "порушене енергопостачання, зазнали збитків об’єкти забезпечення спеценергетикою, перервані технологічні виробничі ланцюги".

Директор заводу Микола Данцев назвав основною задачею "якомога швидше поновлення виробництва виробів електронної техніки з метою безумовного виконання планів".

Зараз, за його словами, проводиться експертиза з метою оцінки можливості відновлення пошкоджених об'єктів.

Українське командування не коментувало ситуацію.

Що передувало

У ніч на 19 жовтня безпілотники атакували завод "Кремній" у Брянській області РФ, продукція якого використовується для створення систем ППО "Панцир" та ракетних комплексів "Іскандер". Російські телеграм-канали публікували відео атаки. Відомо, що це щонайменше четверта атака безпілотників на підприємство.

"Кремний ЭЛ" - один з найбільших виробників мікроелектроніки в Росії. 94% продукції підприємства у 2017 році було випущено на потреби Міноборони РФ.

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