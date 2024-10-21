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З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути 77-річну українку

Жінка ппотребувала медичного догляду.

З тимчасово окупованого Криму вдалося повернути 77-річну українку
Фото: Офіс омбудсмана

Україні вдалося повернути з тимчасово окупованого Криму 77-річну жінку, яка потребувала медочного догляду.

Про це повідомляє омбудсман Дмитро Лубінець.

"Офіс Омбудсмана активно реагує на звернення громадян, які опинилися в скрутних обставинах на ТОТ, надаючи необхідну підтримку та сприяючи їхньому поверненню. Цього разу допомога була надана 77-річній жінці", — зазначив омбудсман.

Через похилий вік і стан здоров'я українка потребувала постійного медичного догляду, який росіяни на ТОТ Криму не змогли їй забезпечити. Протягом тривалого часу їй допомагали небайдужі люди, проте після чергового затяжного перебування в лікарні вона потребувала термінової евакуації. Тож рідні жінки звернулися до Офісу омбудсмана.

"Спільними зусиллями нашої інституції та партнерських організацій були вжиті всі необхідні заходи, зокрема підготовлені документи для організації евакуації. Також жінка була забезпечена медичним супроводом на всьому шляху: поряд з нею постійно перебував медпрацівник, а після перетину кордону на неї чекала швидка", — додає Лубінець. 

Медперсонал оглянув жінку та супроводив до міста Ужгород до сім’ї.

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