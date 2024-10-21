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Обрали нового гендиректора "Укроборонпрому"

Олег Гуляк був в.о. на цій посаді. 

Новим генеральним директором акціонерного товариства "Українська оборонна промисловість" став Олег Гуляк – колишній командувач Сил логістики ЗСУ, повідомили в Telegram АТ. Він був в.о. відколи тодішнього гендиректора Германа Сметаніна зробили міністром з питань стратегічної промисловості.

Олег Гуляк очолив Укроборонпром
Фото: УкрОборонПром у Telegram
Олег Гуляк очолив Укроборонпром

На посаду нового очільника претендували близько 20 кандидатів. До фіналу конкурсного відбору, яке проводило українське представництво міжнародної компанії з добору кадрів Odgers Berndtson, потрапило троє.

Співбесіди з фіналістами проводили представники посольств Великої Британії, США, Франції.

"Олег Гуляк добре знає нагальні потреби війська, є досвідченим керівником. Головні завдання, які стоять тепер перед ним — збільшувати обсяги виробництва і надалі, завершити реформу державного сектору ОПК і побудову ефективної антикорупційної інфраструктури", – повідомив Сметанін.

Олег Гуляк

Кар'єру в Збройних Силах розпочав у 1993 році, у 2004 був миротворцем в Іраці. З 2007 по 2010 командував 95 окремою аеромобільною бригадою. Воював проти окупантів з 2017 року, був заступником командувача сил АТО. Очолював одеську військову академію, в 2021 став командувачем Сил логістики ЗСУ. Був звільнений з цієї посади 29 лютого 2024. 

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