Сибіга їде до Туреччини обговорити розширення оборонно-промислової та економічної співпраці

З 20 по 22 жовтня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга здійснить візит до Турецької Республіки для проведення переговорів на високому рівні з ключових питань українсько-турецької співпраці.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

"В Анкарі заплановані переговори глави МЗС України з міністром закордонних справ Туреччини Хаканом Фіданом, міністром національної оборони Яшаром Гюлером та міністром торгівлі Омером Болатом", — ідеться у повідомленні.

У фокусі переговорів буде розширення двосторонньої співпраці в політичній, економічній, оборонно-промисловій та культурно-гуманітарній сферах, свобода мореплавства у Чорному морі та Чорноморська безпека.

"Особлива увага переговорів буде приділена Плану перемоги, представленому Президентом України Володимиром Зеленським, інтеграції України до НАТО та Формулі миру як шляху до всеосяжного, справедливого та тривалого миру", — додають у відомстві.

У Стамбулі Сибіга проведе низку переговорів та відвідає оборонно-промислову виставку «SAHA EXPO 2024», де відбудуться окремі зустрічі українського дипломата з турецькими оборонними компаніями.

Крім цього, у ході візиту відбудуться важливі зустрічі міністра з українською та кримськотатарською громадами Туреччини.

Також Сибіга відвідає Стамбульський університет, де поспілкується з викладачами та студентами кафедри української мови та літератури, обговорить можливості розширення академічної співпраці та підтримки вивчення української мови в Туреччині.