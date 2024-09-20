Наглядова рада Укроборонпрому вирішила оголосити конкурс на посаду гендиректора

Наглядова рада "Української оборонної промисловості" оголосила конкурс на посаду генерального директора товариства. Вона вакантна після призначення Германа Сметаніна міністром з питань стратегічної промисловості.

Пошук претендентів та їхню попередню оцінку доручили українському представництву Odgers Berndtson, повідомили в Укроборонпромі. За їхніми словами, ця міжнародна компанія спеціалізується на доборі керівників вищої ланки.

"Конкурс проходитиме відповідно до найкращих практик корпоративного управління. Неупередженість, професійність і відданість сучасним методам керівництва – це те, що ми демонструємо, і те, чого чекаємо від кандидатів на посаду керівника Компанії", – розповів голова наглядової ради Укроборонпрому Давід Ломджарія.

Тимчасовим виконувачем обов'язків керівника "Української оборонної промисловості" призначено Олега Гуляка.