Армія TV: у Росії спіймали військових КНДР, які втекли з місця розташування

У Брянській області Росії упіймали солдатів із КНДР, які втекли із місця розташування за 60 км.
Про це пише Армія TV.
Північнокорейці здійснювали навчання російських військових із використання повітряних куль у військових цілях. Натомість окупанти навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду війни.
Після закінчення курсу навчання військовослужбовців Північної Кореї залишили в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції, щоб шукати командування ЗС Росії.
За дві доби, 16 жовтня, зниклих з позицій військовослужбовців знайшли та затримали росіяни. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів.
Наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.
- Нещодавно супутники зафіксували пересування 12 тисяч військових з КНДР до російського Владивостока.
- Раніше у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що декілька тисяч північнокорейських військових проходять підготовку в Росії і, ймовірно, в майбутньому їх можуть перекинути на лінію фронту.
- Володимир Зеленський підтвердив, що північнокорейські офіцери вже перебувають на тимчасово окупованій території України.
- За інформацією керівника української розвідки Кирила Буданова, зараз у Росії навчаються 11 000 військових з КНДР, частину перекинуть на Курську область.
- Південнокорейська розвідка підтвердила, що Північна Корея вирішила направити своїх військовослужбовців для підтримки Росії у її війні проти України і вже розпочала розгортання сил. Йдеться про 12 тисячі військових, серед яких – представники елітних частин.
- Наразі солдати КНДР дислокуються, крім Владивостока, в Уссурійську, Хабаровську і Благовіщенську, де вони інтегровані у військові частини Росії. Північнокорейці отримали російську форму, а ще надані підроблені посвідчення особи, які мають видавати їх за росіян.