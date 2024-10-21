Армія TV: у Росії спіймали військових КНДР, які втекли з місця розташування

Після навчань корейців залишили у лісі без продуктів та подальших вказівок.

У Брянській області Росії упіймали солдатів із КНДР, які втекли із місця розташування за 60 км.

Про це пише Армія TV.

Північнокорейці здійснювали навчання російських військових із використання повітряних куль у військових цілях. Натомість окупанти навчали представників Північної Кореї веденню сучасного піхотного бою з використанням досвіду війни.

Після закінчення курсу навчання військовослужбовців Північної Кореї залишили в лісовому масиві в районі Колячек Хомутовського району на декілька днів без продуктів харчування та без вказівок щодо подальших планів та намірів. 14 жовтня частина північнокорейців вирішили самовільно покинути позиції, щоб шукати командування ЗС Росії.

За дві доби, 16 жовтня, зниклих з позицій військовослужбовців знайшли та затримали росіяни. Відстань від місця втечі становила близько 60 кілометрів.

Наразі усі 40 військовослужбовців КНДР, які перебували на позиціях у Хомутовському районі переміщені у Льговський район Курської області для подальшого задіяння у штурмових діях на Курщині.