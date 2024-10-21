У Х’юстоні гелікоптер вдарився у радіовежу, є загиблі

Вчора в американському Х’юстоні приватний гелікоптер врізався в радіовежу, унаслідок загинуло чотири людини на борту, зокрема дитина.
Про це пише Associated Press з посиланням на представників пожежної служби.
Відомо, що гелікоптер типу R44 впав близько 20:00 за місцевим часом на схід від центру міста.
Особи загиблих та їхній вік поки не розголошуються.
“Вертоліт, який розбився у Second Ward… був приватним туристичним гелікоптером”, – повідомили у мерії.
Місцеві ЗМІ інформують, що на місце події прибула велика кількість рятувальників.
Поліція та пожежники закликали мешканців у разі, якщо вони знайдуть поблизу місця аварії щось, що допоможе розслідуванню, повідомляти екстреним службам.
- У серпні під час авіашоу, присвяченого 80-річчю висадки союзників у Провансі, французький літак Fouga Magister впав у Середземне море. Пілот не зміг катапультуватися, пізніше рятувальникам вдалося знайти його тіло.