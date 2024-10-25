На Дніпропетровщині затримали безробітного зрадника, який чекав на окупантів

Служба безпеки затримала ще одного російського інформатора у Дніпропетровській області. Він коригував ракетно-дронові удари по прифронтовому місту Синельникове та чекав на захоплення всього регіону.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зловмисником виявився 30-річний місцевий безробітний, який потрапив до уваги окупантів через свої прокремлівські коментарі у месенджерах. Зокрема, у дописах він сподівався на "приєднання" області до складу Росії.

В одному з чатів на нього вийшов адміністратор Телеграм-каналу, який контролює російська розвідка.

Після дистанційного залучення до співпраці з окупантами чоловік почав збирати координати для нової серії повітряних ударів по Синельниківському району. Для виконання завдання ворога він обходив місцевість, де приховано фіксував місця зосередження підрозділів українських військ. Одночасно зловмисник збирав дані та фотографував місцеві електропідстанції.

Після розвідувальних вилазок інформатор відправляв зібрані дані російському куратору.

Служба безпеки викрила зловмисника і затримала його за місцем проживання. Під час обшуків у затриманого вилучено мобільний телефон, з якого він спілкувався з ворожим куратором.

Затриманому повідомили про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших формувань, вчинене в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 8 років тюрми.