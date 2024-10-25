В Україні запустили освітньо-інформаційний портал Армія PRO для військових закупівельників

Як пояснили розробники проєкту, у цьому сегменті постійно змінюються правила гри на законодавчому та нормативному рівнях, тому вкрай потрібен спеціалізований ресурс, який інформуватиме про події і міститиме корисні матеріали для закупівельників.

Проєкт реформи оборонних закупівель і Офіс підтримки змін Міністерства оборони України запустили освітньо-інформаційний портал Армія PRO для військових закупівельників. Про це LB.ua повідомили розробники проєкту.

Ресурс має три основні розділи, присвячені освіті, документації й актуальним новинам у галузі. На ньому можна знайти інформацію про можливості підвищення кваліфікації, вебінари з практичними кейсами тощо, зразки документів, а також новини зі сфери оборонних закупівель, блоги експертів, аналітичні дослідження тощо.

“В Україні існує дві агенції із централізованих оборонних закупівель. Крім того, закупівлі проводять кілька сотень військових частин. У цьому сегменті постійно змінюються правила гри на законодавчому та нормативному рівнях. Саме тому вкрай потрібен спеціалізований ресурс, який інформуватиме про події і міститиме корисні матеріали для закупівельників”, – пояснює Артур Переверзєв, керівник Проєкту реформи оборонних закупівель.

Зазначається, що інформація на сайті буде оновлюватися відповідно до потреб і запитів військових, змін законодавства, наголосив Олег Блінов, експерт Офісу підтримки змін МОУ та керівник “Проєкту 100” – навчально-консалтингової програми з підготовки понад сотні закупівельників у військових частинах ЗСУ.

“Із власного досвіду уповноваженої особи із закупівель у військовій частині я знаю, як бракувало такого ресурсу. Він має посилити спроможність армії проводити ефективні і якісні закупівлі на децентралізованому рівні”, – сказав він.

Запуску сайту сприяли Громадська спілка «Фонд підтримки реформ в Україні» та спеціальний радник Великої Британії з питань оборони.

“Цей інструмент сприятиме професіоналізації оборонних закупівель. Він стане базою знань, яка допоможе уповноваженим особам у розвитку їхнього потенціалу”, – відзначив виконавчий директор громадської спілки “Фонд підтримки реформ в Україні” Юрій Шкіль.

Нещодавно Міністерство оборони України презентувало упорядкований Офісом підтримки змін МОУ і партнерами посібник для закупівель товарів, робіт і послуг у військових частинах ЗСУ.