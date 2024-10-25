Росія вдарила по відділенню Нової пошти в Донецькій області. Загинули люди

Російська армія вдарила по відділенню Нової пошти в Олексієво-Дружківці Донецької області. Загинули двоє людей, зокрема співробітник на ім'я Андрій Смоляр.

Також поранена ще одна людина. Про це повідомили в компанії.

"Ми на зв'язку із колегами та звʼязуємося з рідними загиблого, щоб надати необхідну підтримку та допомогу", – йдеться у повідомленні.

Удари по поштових відділеннях у прифронтових та віддалених від лінії зіткнення населених пунктах – поширена для ворога практика. А в липні ворог вдарив по відділенню в Харкові.