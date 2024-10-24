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У Черкасах затримали лідера банди рекетирів, які тероризували мешканців міста

Зловмисники вимагали гроші з місцевих підприємців під виглядом повернення неіснуючих боргів.

У Черкасах затримали лідера банди рекетирів, які тероризували мешканців міста
Фото: СБУ

Служба безпеки та Національна поліція заявили про знешкодження злочинної групи, яка тероризувала і намагалася тримати в страху мешканців Черкас, передає пресслужба СБУ. 

Лише за одним із задокументованих фактів бандити намагалися «вибити» 1,5 млн грн із співвласника черкаського підприємства, що займається міжнародними пасажирськими перевезеннями. За «версією» лідера банди, цю суму потерпілий нібито заборгував своєму бізнес-партнеру, який звернувся до рекетирів по допомогу у поверненні грошей.

Потім фігуранти забрали у підприємця два автомобілі із документами та обіцяли повернути їх після сплати «боргу». Намагаючись психологічно тиснути, ватажок угруповання особисто прийшов до офісу потерпілого і погрожував йому побиттям бейсбольною битою, яку тримав у руках.

Надалі зловмисник постійно переслідував підприємця по всьому місту і залякував його насильством, зокрема над родиною.

Співробітники СБУ затримали лідера банди «на гарячому», коли потерпілий передавав йому першу частину грошей у розмірі 20 тис. доларів.

На місці події у затриманого вилучено вогнепальну зброю та мобільний телефон із доказами злочинних дій.

Наразі організатору банди повідомлено про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 4 ст. 189 (вимагання, вчинене організованою групою в умовах воєнного стану);
  • ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом, вчинені організованою групою).

Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх осіб, причетних до діяльності банди.

Зловмиснику загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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