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У Києві презентували колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР Kraken

На поштових марках зображено спецпризначенця та один із символів Харкова – альтанку-фонтан Дзеркальний струмінь.

У Києві презентували колекційну поштову марку, присвячену спецпідрозділу ГУР Kraken
Фото: ГУР

Укрпошта представила лімітований випуск поштових марок, присвячених підрозділу активних дій Головного управління розвідки Міністерства оборони України Kraken. Про це повідомляє пресслужба ГУР. 

Церемонія спецпогашення марки відбулась 22 жовтня 2024 року в Києві за участі командира спецпідрозділу Kraken з позивним “Альфа”, гендиректора Укрпошти Ігоря Смілянського, представників Воєнної розвідки України.  

На поштових марках зображено спецпризначенця та один із символів Харкова – альтанку-фонтан Дзеркальний струмінь. 

Творці поштового набору, випущеного в межах проєкту “Власна марка”, акцентували на важливому внеску спецпідрозділу Kraken в оборону Харкова та області під час війни з російськими окупантами.  

Колекційна марка випущена обмеженим символічним тиражем  972 екземпляри – стільки днів триває широкомасштабна війна на момент презентації.

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