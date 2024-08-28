Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
У контролі якості лікування в нас діра. Інтерв’ю із заступником міністра в МОЗ Сергієм Дубровим
У контролі якості лікування в нас діра. Інтерв’ю із заступником міністра в МОЗ Сергієм Дубровим
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
Нардеп Дмитрук пішки перетнув кордон з Молдовою через пункт пропуску "Паланка", - Михайло Ткач
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
​WSJ: «Китай починає глобальну торгову війну»
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Росія застосувала "Кинджали": цілили у західні регіони (доповнено)
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
Шмигаль: в Україні впроваджуватимуть принцип "воюй або працюй"
ГоловнаСуспільствоЖиття

Укрпошта до Дня пам’яті захисників України випустила благодійну поштову марку “Хвилина мовчання”

На ній відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова “Марсове поле. Львів” (2023) та “Меморіал на Майдані Незалежності. Київ” (2024).

Укрпошта до Дня пам’яті захисників України випустила благодійну поштову марку “Хвилина мовчання”
укрпошта марка “хвилина мовачання”
Фото: Укрпошта

До Дня памʼяті захисників України, 29 серпня, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку “Хвилина мовчання”. 

На ній відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова “Марсове поле. Львів” (2023) та “Меморіал на Майдані Незалежності. Київ” (2024).⠀

Компанія зазначає, що цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив “і жах, і кров, і смерть, і відчай”, хто боровся й поліг за нашу землю.⠀

Тираж – 350 000 поштових марок.⠀

Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 29 серпня – придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.⠀

Власники філабонементів сьогодні впродовж дня отримають лінк для оплати новинки на свої e-mail.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies