Укрпошта до Дня пам’яті захисників України випустила благодійну поштову марку “Хвилина мовчання”

До Дня памʼяті захисників України, 29 серпня, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку “Хвилина мовчання”.
На ній відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова “Марсове поле. Львів” (2023) та “Меморіал на Майдані Незалежності. Київ” (2024).⠀
Компанія зазначає, що цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив “і жах, і кров, і смерть, і відчай”, хто боровся й поліг за нашу землю.⠀
Тираж – 350 000 поштових марок.⠀
Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 29 серпня – придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.⠀
Власники філабонементів сьогодні впродовж дня отримають лінк для оплати новинки на свої e-mail.