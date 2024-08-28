Укрпошта до Дня пам’яті захисників України випустила благодійну поштову марку “Хвилина мовчання”

На ній відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова “Марсове поле. Львів” (2023) та “Меморіал на Майдані Незалежності. Київ” (2024).

До Дня памʼяті захисників України, 29 серпня, Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку “Хвилина мовчання”.

На ній відтворені ілюстрації донецького художника Сергія Майдукова “Марсове поле. Львів” (2023) та “Меморіал на Майдані Незалежності. Київ” (2024).⠀

Компанія зазначає, що цей випуск вкотре нагадуватиме нам зупинитися й схилити голову в памʼять про тих, хто бачив “і жах, і кров, і смерть, і відчай”, хто боровся й поліг за нашу землю.⠀

Тираж – 350 000 поштових марок.⠀

Передзамовити можна вже на postmark.ukrposhta.ua, а 29 серпня – придбати не лише онлайн, а й у відділеннях та філателістичних крамницях.⠀

Власники філабонементів сьогодні впродовж дня отримають лінк для оплати новинки на свої e-mail.