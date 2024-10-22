Президент заперечив намір звільняти Буданова і Умєрова

Президент Володимир Зеленський заперечив намір звільняти міністра оборони Рустема Умєрова та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.
На зустрічі з журналістами вчора він сказав, що міняти начальника розвідки не збирався. Хоча така інформація в інфопросторі була.
"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", – прокоментував він.
- "Звільнення" посадовців у телеграм-каналах і матеріалах медіа з посиланням на анонімів – часто повторювана практика. Наприкінці вересня–початку жовтня в інфпросторі почали говорити про можливу підготовку звільнення керівника міністерства оборони та начальника воєнної розвідки. Американський політолог і журналіст Джейсон Смарт повідомив, що під час візиту до США Зеленський отримав сигнал від партнерів, що спроби відправити у відставку Буданова "матимуть негативні наслідки для співпраці між розвідувальними спільнотами США та України". Докладніше читайте в матеріалі "Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?".
- 1 жовтня президент повідомив про зустріч із Умєровим і Будановим та їхні робочі доповіді. На тлі чуток про звільнення Буданова нагородив український прем'єр.
- З закликом не звільняти начальника ГУР, якому підпорядковано Координаційний центр із питань звільнення полонених, виступили родини захисників.