Президент заперечив намір звільняти Буданова і Умєрова

Президент Володимир Зеленський заперечив намір звільняти міністра оборони Рустема Умєрова та керівника Головного управління розвідки Кирила Буданова.

На зустрічі з журналістами вчора він сказав, що міняти начальника розвідки не збирався. Хоча така інформація в інфопросторі була.

"Я не збирався це робити. Я не збирався міняти Буданова. Інформація ця ходила, так. По Умєрову не було теж такого питання", – прокоментував він.