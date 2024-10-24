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Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО

Німецький канцлер наголосив, що не змінить свою позицію.

Шольц відкинув можливість запрошення України в НАТО
канцлер ФРН Олаф Шольц
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц виступає проти членства в НАТО «країни, яка воює», передає «Європейська правда» з посиланням на ZDF.

"Країна, яка воює, не може стати членом НАТО. Усі це знають, з цим немає жодних розбіжностей. І в НАТО запрошення зазвичай досить швидко пов'язують із членством", – сказав канцлер.

За словами Шольца, Альянс ухвалив рішення щодо перспектив вступу України на самітах у Вільнюсі та Вашингтоні. Тож наразі «немає потреби в якихось нових рішеннях за межами цього».

Канцлер вважає, що факт російської агресії вимагає виважених дій, які гарантують підтримку для України і водночас гарантують, що це не перетвориться на війну між РФ і НАТО.

"Це те, де я дуже чітко висловлюю свою позицію і не зміню її", – наголосив Шольц.

  • Вступ нашої держави до Альянсу є першим пунктом плану перемоги, який Володимир Зеленський презентував світовим лідерам і нещодавно наголосив, що альтернативи для України в цьому питанні не існує.
  • Також український президент повідомляв, що німецька сторона має скепсис щодо вступу України в НАТО.
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